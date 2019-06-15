Бразилия феерично стартовала на Кубке Америки: видеообзор

В стартовом матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0.

Бразильцы с самого начала матча захватили инициативу, но Боливии удалось продержаться в первом тайме. Счет был открыт в начале второго тайма, отличился Коутиньо, который реализовал пенальти, назначенный за игру рукой у защитника. Через несколько минут Коутиньо увеличил преимущество бразильцев, точно пробив головой с близкого расстояния. Окончательный счет установил Эвертон, которому удался блестящий обводящий удар с 17 метров.

В следующем туре Бразилия сыграет с Венесуэлой. Матч состоится 19 июня.

Бразилия – Боливия - 3:0 (0:0)

Голы: Коутиньо (50, с пенальти, 53), Эвертон (85)

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис, Тиаго Силва, Маркиньос, Фернандиньо, Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон (Виллиан, 84), Нерес (Эвертон, 81), Фирмино (Габриэл Жезус, 65).

Боливия: Лампе, Бехарано, Бехарано, Акин, Джузино, Чумасеро, Сауседо (Вайяр, 59), Хустиниано, Сааведра (Вака, 64), Кастро (Вака, 75), Морено.