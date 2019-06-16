Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото

Сборная Украины стала чемпионом Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Турнир прошел в греческом Ираклионе.

Украинские футболисты заняли первое место в своей группе, одержав три победы в трех матчах. В стартовом туре украинцы обыграли Англию со счетом 3:1, затем оказались сильнее французских футболистов (2:0), а в последнем туре выиграли у Швеции (2:0).

В четвертьфинальном поединке Украина добилась победы в принципиальном матче с Россией (2:1). В полуфинале наши соотечественники выиграли у Ирландии (1:0). В решающем поединке за трофей сборная Украины оказалась сильнее Германии со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины выиграла чемпионат мира U20.