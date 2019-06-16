RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

19:30
Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото
19:16
Во Львове погибла известная украинская гимнастка: опубликовано фото
18:56
В Украине массово задерживают рейсы на популярные курорты Египта: что известно
18:35
Усик отказался от последнего чемпионского титула: названа причина
18:35
В Киеве произошло смертельное ЧП с иностранцем: первые подробности
18:15
Стало известно о трех гражданах Италии, воюющих на стороне Путина на Донбассе: фото
17:50
В Сирии нанесли удар по военным Турции: появилась жесткая реакция
17:31
Мощный взрыв в центре Киева: названа причина, новые фото с места ЧП
17:28
Выборы в Украине: американские социологи опубликовали свежие рейтинги партий
17:07
Россия устроила новую провокацию у берегов Латвии: подробности
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецам надо погрузиться в работу, а у Рыб возможны конфликты
16:48
Авто улетело в лес: появились фото и видео жуткого смертельного ДТП в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото

воскресенье, 16 июня 2019, 19:30
переглянути новину українською

Сборная Украины стала чемпионом Европы по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Турнир прошел в греческом Ираклионе.

Украинские футболисты заняли первое место в своей группе, одержав три победы в трех матчах. В стартовом туре украинцы обыграли Англию со счетом 3:1, затем оказались сильнее французских футболистов (2:0), а в последнем туре выиграли у Швеции (2:0).

В четвертьфинальном поединке Украина добилась победы в принципиальном матче с Россией (2:1). В полуфинале наши соотечественники выиграли у Ирландии (1:0). В решающем поединке за трофей сборная Украины оказалась сильнее Германии со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины выиграла чемпионат мира U20.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: