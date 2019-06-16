В России произошло очередное ЧП со стадионом, построенным к чемпионату мира: видео

В России из-за сильнейшего ливня поплыл склон возле стадиона "Волгоград Арена".

Об этом сообщает "Блокнот Волгограда".

В результате дождя со склона на близлежащую дорогу потекли грязевые потоки. Подобное произошло со стадионом уже в третий раз за календарный год. Причиной является неудачное проектирование стадиона. Архитекторы не учли возможность непогоды, в результате чего на арене были сделаны слишком узкие желоба на вантовой крыше, а также плохая система водоотведения.

Стадион "Волгоград Арена" был специально построен к чемпионату мира-2018, который прошел в России. Стоимость строительства стадиона составила 295 миллионов долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России за долги отключили стадион чемпионата мира-2018.