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Украинский футболист-патриот объявил о сборе средств для арбитра, перенесшего инсульт

вторник, 25 июня 2019, 21:28
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Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля объявил о сборе средств для арбитра Сергея Беккера, у которого произошел инсульт.

Об этом Зозуля объявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Друзья! Наш коллега, судья Сергей Беккер попал в очень сложную жизненную ситуацию. Он ехал на международный матч и у него случился инсульт. Я хочу обратиться ко всем журналистам, фанатам, футболистам, болельщикам, функционерам, агентам, менеджерам. Сергей нуждается в нашей помощи. Мы всегда критикуем судей, но приходит время, когда мы должны поддерживать друг друга. Я внизу кидаю карту Сергея. Давайте поможем вместе", - сказал Зозуля.

Номер карты Сергея Беккера - 5168 7422 1898 3686.

Несчастье произошло с 39-летним Беккером в ноябре прошлого года, накануне матча отборочного турнира Лиги наций Греция – Эстония.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Зозуля, Беккер

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