Украинки узнали соперниц на самом престижном теннисном турнире

Сегодня, 28 июня, состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона в одиночном разряде среди женщин. Своих соперниц по первому раунду турнира узнали и наши соотечественницы.

Так, соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной по первому матчу на Уимблдоне будет австралийка Дарья Гаврилова. Леся Цуренко будет противостоять чешке Барборе Стрыцовой. Даяна Ястремская встретится с представительницей Италии Камилой Джорджи. Наконец, Катерина Козлова сыграет с американкой Лорен Дэвис.

Игры основной сетки турнира начнутся уже на следующей неделе. Действующим победителем Уимблдона среди женщин является испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американская теннисистка установила впечатляющий рекорд Уимблдона.