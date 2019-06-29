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Аргентина уверенно вышла в полуфинал Кубка Америки: видеообзор

суббота, 29 июня 2019, 09:34
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В 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Венесуелы и завоевала путевку в полуфинал. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана".

Аргентинцы бодро начали матч и открыли счет уже на 10-й минуте. Месси выполнил угловой, Агуэро пробил с 15 метров и Мартинес пяткой переправил мяч в сетку. Венесуэльцы могли отыграться в середине тайма, но Чансельор после подачи с углового немного неточно пробил головой.

В начале второго тайма Мартинес убежал один на один, но попал в штангу. Шанс забить был у Венесуэлы, но Эрнандес с близкого расстояния пробил прямо в голкипера. На 74-й минуте Агуэро мощно пробил с линии штрафной, вратарь отбил мяч перед собой и Ло Чельсо с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией. Матч состоится 3 июня и начнется в 3:30.

Венесуэла – Аргентина - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинес (10), Ло Чельсо (74)

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Росалес (Сейхас, 83), Морено, Мурильо, Эррера, Ринкон, Мачис (Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Акунья (Ло Чельсо, 68), Месси, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бразилия вышла в 1/4 финала Кубка Америки.

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