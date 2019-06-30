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Супергол капитана не спас украинских футболистов от поражения на Европейских играх: опубликовано видео

воскресенье, 30 июня 2019, 11:45
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Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Швейцарии (4:5) в матче за 3 место на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Украинцы четыре раза вели в счете, но каждый раз соперникам удавалось сравнять счет, а затем забить решающий гол. В двух случаях неудачно сыграл вратарь украинцев, пропустивший голы от своего швейцарского коллеги, а также ударом со штрафного через все поле.

Украшением матча стал гол капитана украинской команды Ивана Борсука. За три с половиной минуты до конца встречи Борсук красивейшим ударом через себя отправил мяч в ворота. Впрочем, швейцарцам также удалось забить в наши ворота похожий гол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские "пляжники" обыграли Испанию на Европейских играх.

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