Английский топ-клуб объявил о рекордном трансфере: фото

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле перешел в "Тоттенхэм".

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро и она может увеличиться еще на 10 миллионов за счет бонусов. Хавбек подписал с лондонцами контракт до лета 2025 года.

Сделка стала дорогой в истории "Тоттенхэма". Прежний рекорд принадлежал защитнику Давинсону Санчесу, который был куплен у "Аякса" в 2017 году за 40 миллионов евро.

22-летний Ндомбеле является воспитанником "Амьена". За "Лион" он выступал с 2017 года. Всего за клуб он сыграл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 16 результативных передач. Также на его счету шесть матчей за сборную Франции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский топ-клуб сделал рекордный трансфер лета.