Где смотреть онлайн Бразилия - Перу: расписание трансляций

7 июля состоится финальный матч Кубка Америки, в котором сборная Бразилии встретится с национальной командой Перу. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана". Обслуживать игру будет чилийский арбитр Роберто Тобар.

БРАЗИЛИЯ - ПЕРУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 23:00.

Прямую трансляцию матча Бразилия - Перу можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

Между собой финалисты Кубка Америки провели в общей сложности 51 матч. Подавляющее преимущество в личных встречах удерживают бразильцы - на их счету 35 побед, при 10 ничьих и 6 поражениях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист отыграл матч в футболке с нелепой ошибкой в фамилии.