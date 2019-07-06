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Новичок Динамо отметился первым голом за клуб: опубликовано видео

суббота, 06 июля 2019, 10:10
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Во втором матче тренировочного сбора киевское "Динамо" не испытало проблем с австрийским "Ваккером", обыграв оппонента со счетом 3:0.

Один из мячей на свой счет записал Александр Караваев, который этим летом пополнил ряды вице-чемпиона Украины.

Кроме него голами отличились Вербич и Гармаш.

Динамо – Ваккер – 3:0

Голы: Александр Караваев (12), Беньямин Вербич (21), Денис Гармаш (45)

Динамо: Руслан Нещерет (Владислав Кучерук, 46), Томаш Кендзера (Виталий Миколенко, 66), Тамаш Кадар (Ахмед Алибеков, 46), Никита Бурда (Александр Караваев, 66), Артем Шабанов, Денис Гармаш (Сергей Сидорчук, 66), Мохаммед Кадири (Александр Андриевский, 66), Владимир Шепелев (Николай Шапаренко, 66), Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 46), Александр Караваев (Георгий Цитаишвили, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

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