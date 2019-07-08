В Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой

20-летняя российская спортсменка Екатерина Королева погибла в Польше.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

По предварительным данным, Королева утонула в водоеме. В данный момент польская полиция занимается расследованием произошедшего.

Королева выступала за сборную России по пляжному гандболу и отдыхала возле воды после окончания чемпионата Европы, который прошел со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

Федерация гандбола России выразила соболезнования родным и близким Екатерины. Королева являлась уроженкой Крымска и занималась гандболом с 15 лет.

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