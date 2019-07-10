Легенда "Динамо" породнился со знаменитым украинским теннисистом: фото

Легенда киевского "Динамо" Сергей Ребров породнился с первой ракеткой Украины Сергеем Стаховским.

Так, бывший футболист и главный тренер самого популярного футбольного клуба страны, ныне возглавляющий венгерский "Ференцварош", стал кумом известного теннисиста. Ребров крестил третьего ребенка в семье Стаховского и его супруги Анфисы - сына Алекса. Фото с церемонии крещения теннисист опубликовал в Instagram.

Отметим, что семья Стаховских воспитывает также сына Никифора и дочь Таисию. Сам теннисист, в настоящее время занимающий 136-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, дружит с Ребровым уже достаточно давно.

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