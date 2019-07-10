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У одного из сильнейших клубов мира возникли серьезнейшие проблемы с финансами

среда, 10 июля 2019, 13:28
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В одном из сильнейших футбольных клубов планеты "Барселоне" возникли серьезнейшие проблемы с финансами.

Об этом сообщает AS.

По информации источника, сегодня, 10 июля, каталонский клуб должен был заплатить за трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна 120 миллионов евро. Однако указанную сумму "Барселона" не смогла перечислить на счета мадридцев из-за проблем в договоренностях с банками. "Атлетико" в свою очередь отказался идти на уступки, чтобы разбить 120 миллионов евро на несколько платежей. Из-за этой ситуации, чтобы таки выплатить необходимую сумму за футболиста, клубу пришлось задержать зарплату за июнь своим сотрудникам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало блестящую победу над европейским клубом.

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