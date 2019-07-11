Кардинальные изменения в чемпионате Украины: принято окончательное решение

10 июля во время заседания исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола было принято решение о расширении чемпионата Украины до 16 клубов.

Как говорится на сайте футбольного ведомства, до такого количества участников первенство Украины будет расширено в сезоне 2021/2022.

Кроме того, уже с сезона 2020/2021 в Премьер-лиге будет выступать 14 команд, а не 12, как это было в последние годы.

"Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины необходимо учесть данное решение при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны", - говорится на сайте футбольного ведомства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что клуб Премьер-Лиги пошел на небывалый конфликт с Украинской ассоциацией футбола.