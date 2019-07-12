Сборная Украины повторила исторический успех на Универсиаде

Сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали летней Универсиады, которая проходит в итальянском городе Неаполь.

В финальной игре соревнований украинцам противостояла грозная команда США, которая добыла победу со счетом 85:63.

Таким образом, американцы стали обладателями золотых наград, а украинцы довольствовались высоким вторым местом.

Примечательно, что прежде Украина лишь раз доходила до финала Универсиады (в мужском баскетболе). В 2005 году наши соотечественники также уступили "золото" американской сборной.

В данный момент на счету сборной Украины одна золотая, две серебряных и три бронзовых медали Универсиады. В общем зачете команда идет на 21-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале соревнований украинские баскетболисты обыграли команду Австралии.