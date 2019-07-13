Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона

14 июля состоится решающий матч на турнире Большого шлема Уимблдоне, в котором сыграют легенды мирового тенниса - швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Джокович - Федерер.

ДЖОКОВИЧ - ФЕДЕРЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Игра начнется ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

История насчитывает 47 очных противостояний Джоковича и Федерера. 25 раз сильнее был представитель Сербии, а на счету швейцарца 22 победы.

В прошлом году травяной турнир выиграл именно Джокович, а годом ранее Уимблдон завоевал Федерер. На двоих они имеют 12 побед на данном турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.