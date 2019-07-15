Известный боксер трагически погиб в жутком ДТП

Бывший чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер по прозвищу "Сладкий горошек" трагически погиб в ДТП, которое произошло в городе Норфолк в штате Вирджиния (США).

Об этом сообщает World Boxing News.

Чрезвычайное происшествие произошло на перекрестке. Уитакер был сбит автомобилем, водитель которого остался на месте происшествия и дал показания полиции.

55-летний Уитакер становился чемпионом мира в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весах.

В 2002 году Уитакер занял 10 место в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет по версии журнала "Ринг".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер может получить супербой с одним из сильнейших боксеров мира.