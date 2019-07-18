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Российский топ-спортсмен совершил очередной хамский поступок

четверг, 18 июля 2019, 18:55
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Российский волейболист Алексей Спиридонов отметился очередным хамским поступком.

Спиридонов в комментарии к посту польского волейболиста в Twitter написал: "Polska kurwa", что является польским ругательством. Через некоторое время россиянин удалил комментарий. Несмотря на это, федерация волейбола Польша пожаловалась в международную и всероссийскую федерации волейбола, потребовав наказать Спиридонова.

31-летний Спиридонов неоднократно совершал скандальные поступки. За нарушение режима его выгоняли из сборной России, на чемпионате мира-2014, который прошел в Польше, Спиридонов назвал поляков "гнилой нацией", а также случайно плюнул в польского депутата, пытаясь попасть в фанатов. На одном из матчей чемпионата России Спиридонов предлагал арбитру деньги, требуя от него судить честно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Спиридонов сделал неприличное предложение блогеру.

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