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Легенда английского футбола забил очередной красивый гол: опубликовано видео

пятница, 19 июля 2019, 11:49
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Легендарный английский нападающий Уэйн Руни отметился голом за "Ди-Си Юнайтед" в матче североамериканской лиги МЛС с "Цинциннати". Встреча завершилась победой "Ди-Си Юнайтед" со счетом 4:1.

Руни отличился на 64-й минуте. Форвард получил мяч в штрафной, обыграл защитника и точно пробил в угол.

В нынешнем сезоне 33-летний англичанин провел 20 матчей в МЛС, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

Руни является воспитанником "Эвертона". Большую часть своей карьеры он провел в "Манчестер Юнайтед", в составе которого пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Руни забил чудо-гол с 60 метров.

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Раздел: Спорт Тема: США
Теги: Руни, голы

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