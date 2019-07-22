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"Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в Лиге Европы

понедельник, 22 июля 2019, 15:13
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20. Своих соперников узнали луганская "Заря" и "Мариуполь".

"Заря" стартует во втором раунде с черногорской "Будучностью". В случае успеха луганчане в 3-м раунде встретятся с болгарским ЦСКА или хорватским "Осиеком". Матчи 2-го раунда состоятся 25 июля и 1 августа.

"Мариуполь" попал сразу в 3-й раунд, где сыграет с голландским АЗ либо со шведским "Хэкеном".

"Мариуполь" (Украина) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)/"Хэкен" (Швеция)

ЦСКА (София, Болгария)/"Осиек" (Хорватия) - "Заря" (Украина)/"Будучность" (Черногория)

Первые матчи 3-го раунда состоятся 8 августа, ответные - 15 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов.

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