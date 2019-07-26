Клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР": фото

Краматорский "Авангард" изъял из обращения первый номер и навечно закрепил его за вратарем Степаном Чубенко, который в 2014 году был убит боевиками "ДНР".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также на сайте появился специальный раздел, посвященный голкиперу: "Степан Чубенко. Навеки первый".

16-летний Чубенко был уроженцем Краматорска. Выступал за юношескую команду "Авангарда", а также играл за местную команду КВН. С началом российской агрессии на Донбассе Чубенко вместе с друзьями принимал участие в митингах в поддержку Украины, которые проводились в его родном городе.

Во время обстрелов Чубенко помогал пожилым людям, а также носил продукты украинским военным.

В июле 2014 году парень поехал к другу в Киев, а через несколько недель решил вернуться домой. На железнодорожном вокзале города Донецка его задержали террористы "ДНР". Несколько дней подряд Чубенко пытали и избивали, пытаясь заставить перейти на сторону боевиков. Парень отказался и за это был расстрелян.

В 2017 году Дзержинский городской суд приговорил трех обвиняемых в убийстве Чубенко к пожизненному лишению свободы.