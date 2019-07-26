RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

14:15
Жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком: опубликовано видео
14:09
Стало известно о планах оккупантов построить еще один Керченский мост
14:03
Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на канал "1+1"
14:02
Боюсь за свою жизнь: известный россиянин заинтриговал сети фактами про Путина и его окружение
13:59
​Под Черниговом случилось смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото
13:49
НАБУ проводит обыски в здании суда, который вел резонансные дела "Приватбанка" и УПЦ (МП)
13:47
​В МВФ рассказали, когда стоит ожидать миссии в Киеве: названо условие
13:40
Клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР": фото
13:39
Появилось видео с опасным псевдокопом, напавшим на гостя Одесского кинофестиваля
13:15
Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии
13:02
В сети новый флешмоб: люди постят забавные фото своих ирландских волкодавов - и это жуть, как они велики
12:59
​В Одессу - с приключениями: журналист рассказал про инцидент в купейном вагоне "Укрзализныци"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР": фото

пятница, 26 июля 2019, 13:40
переглянути новину українською

Краматорский "Авангард" изъял из обращения первый номер и навечно закрепил его за вратарем Степаном Чубенко, который в 2014 году был убит боевиками "ДНР".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также на сайте появился специальный раздел, посвященный голкиперу: "Степан Чубенко. Навеки первый".

16-летний Чубенко был уроженцем Краматорска. Выступал за юношескую команду "Авангарда", а также играл за местную команду КВН. С началом российской агрессии на Донбассе Чубенко вместе с друзьями принимал участие в митингах в поддержку Украины, которые проводились в его родном городе.

Во время обстрелов Чубенко помогал пожилым людям, а также носил продукты украинским военным.

В июле 2014 году парень поехал к другу в Киев, а через несколько недель решил вернуться домой. На железнодорожном вокзале города Донецка его задержали террористы "ДНР". Несколько дней подряд Чубенко пытали и избивали, пытаясь заставить перейти на сторону боевиков. Парень отказался и за это был расстрелян.

В 2017 году Дзержинский городской суд приговорил трех обвиняемых в убийстве Чубенко к пожизненному лишению свободы.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: