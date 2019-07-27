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В азиатском ночном клубе произошло серьезное ЧП со спортсменами

суббота, 27 июля 2019, 14:30
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В южнокорейском городе Кванджу погибли двое человек в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным источника, балкон обрушился из-за большого скопления на нем людей. В результате ЧП пострадали 17 человек, из которых восьмеро являются участниками чемпионата мира по водному поло. Погибшие оказались гражданами Южной Кореи. Пострадавшие спортсмены отделались незначительными ушибами и порезами.

"Мы танцевали, а затем упали с высоты в 5-6 метров. Мы упали на головы людям, которые находились под нами. Мы были шокированы произошедшим, пытались как-то помочь, но ничего не могли сделать", - рассказал капитан новозеландской сборной по водному полу Мэтт Смолл в интервью ABC.

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