В азиатском ночном клубе произошло серьезное ЧП со спортсменами

В южнокорейском городе Кванджу погибли двое человек в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным источника, балкон обрушился из-за большого скопления на нем людей. В результате ЧП пострадали 17 человек, из которых восьмеро являются участниками чемпионата мира по водному поло. Погибшие оказались гражданами Южной Кореи. Пострадавшие спортсмены отделались незначительными ушибами и порезами.

"Мы танцевали, а затем упали с высоты в 5-6 метров. Мы упали на головы людям, которые находились под нами. Мы были шокированы произошедшим, пытались как-то помочь, но ничего не могли сделать", - рассказал капитан новозеландской сборной по водному полу Мэтт Смолл в интервью ABC.