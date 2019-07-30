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Дебютант чемпионата Украины выиграл свой первый матч в элите: видеообзор

вторник, 30 июля 2019, 21:33
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В матче 1-го тура чемпионата Украины дебютант Премьер-лиги ковалевский "Колос" обыграл "Мариуполь" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена".

Гости первыми открыли счет. На 15-й минуте Фомин обманул двух защитников, ворвался в штрафную и с острого угла пробил между ног вратарю. Отыграться "Колосу" удалось в концовке первого тайма. Автором гола стал Смирный, который классным ударом с угла штрафной отправил мяч в ворота. В середине второй тайма Гавриш блистательно выполнил штрафной удар и принес победу "Колосу". В концовке встречи хозяева остались вдесятером из-за удаления Максименко, но сумели удержать победный счет.

Во 2-м туре "Колос" на выезде сыграет с "Олимпиком" (4 августа), "Мариуполь" примет "Александрию" (3 августа).

"Колос" – "Мариуполь" - 2:1 (1:1)

Голы: Смирный (41), Гавриш (67) - Фомин (15)

"Колос": Яшков, Мигунов, Максименко, Зозуля, Морозко (Парамонов, 88), Ильин, Смирный (Лысенко, 76), Задоя, Нехтий (Костышин, 82), Милько, Гавриш.

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Яворский, Чоботенко, Чех (Дава, 80), Федорчук, Чурко (Путря, 61), Мишнев (Топалов, 76), Вакула, Горбунов, Фомин.

Предупреждения: Вакула (12), Максименко (56), Путря (64), Яворский (65), Ильин (70), Фомин (90).

Удаление: Максименко (84).

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