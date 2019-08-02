Где смотреть онлайн Львов - Динамо: расписание трансляций

В субботу, 3 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и киевским "Динамо". Игра пройдёт во Львове на стадионе "Арена Львов".

ЛЬВОВ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между львовским и киевским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

Между собой команды провели в общей сложности 6 матчей. 5 из этих встреч завершились победами "Динамо". "Львов" выиграл только одну игру. Разница мячей 6-2 в пользу киевлян.

Сезон-2019/20 в чемпионате Украины "Динамо" начало с победы в том же Львове над "Карпатами" (2:0). "Львов" тоже в гостях обыграл "Десну" (2:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы.