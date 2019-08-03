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Украинец установил мировой рекорд, покорив Ла-Манш: опубликовано видео

суббота, 03 августа 2019, 10:01
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Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд, переплыв пролив Ла-Манш длиной в 62 км за 18 часов непрерывного плавания. Заплыв начался 1 августа в 12:00 и завершился 2 августа около 6:00.

Об этом Иваненко сообщил в своем Facebook.

"Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километров. А это почти в два раза больше, чем предполагалось, если бы мы плыли по прямому курсу. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась увеличенная протяженность заплыва", - написал Иваненко.

Также украинец сообщил, что ночью температура воздуха снизилась почти до 12 градусов, но он, несмотря на волны и сильный ветер, продолжал плыть. Иваненко не доплыл всего восемь километров до французского берега, так как из-за отлива попал в сильное течение, и был вынужден вернуться в английский порт.

"Спасибо за поддержку! Она мне давала силы. Мы вместе победили. Слава Украине!", - добавил украинец, обращаясь к фанатам.

Во время заплыва Иваненко сопровождало судно с командой, которая контролировала состояние спортсмена.

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