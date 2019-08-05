Миллионы долларов: названа возможная сумма гонорара украинского боксера в чемпионском бою

Украинский боксер Сергей Деревянченко может провести бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, IBF уже санкционировала проведение данного поединка. Впрочем, теперь команды боксеров должны договориться между собой. Деревянченко за бой с Головкиным хочет получить 5,5 миллионов долларов.

Изначально Деревянченко должен был провести бой с чемпионом мира по версии IBF Саулем Альваресом, но мексиканец отказался драться с украинцем. За это Альварес был лишен чемпионского пояса.

33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.

37-летний Головин провел 41 бой, одержал 39 побед (35 - нокаутом), потерпел одно поражение и однажды завершил поединок вничью. Ранее он становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.