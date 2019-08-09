Свитолина бесславно проиграла американке на престижном турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале престижного хардового турнира в Торонто проиграла американце Софии Кенин в двух сетах.

Матч для нашей соотечественницы начался более чем отлично. Украинка сходу взяла две подачи соперницы и повела со счетом 4:0. Но затем Свитолина растеряла свое преимущество и в итоге проиграла сет - 6:7.

Во второй партии решающим стал пятый гейм, когда украинка отдала свою подачу. Кенин этого хватило, чтобы довести встречу до победы.

Свитолина (Украина) - Кенин (США) - 0:2 (6:7, 4:6)

Напомним, в предыдущем раунде турнира Кенин обыграла в двух сетах другую украинку - Даяну Ястремскую.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины в блестящем стиле вышла в четвертьфинал престижного турнира.