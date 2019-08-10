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Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Челси: расписание трансляций

суббота, 10 августа 2019, 10:25
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11 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

В прошлом сезоне "Челси" финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов. "Манчестер Юнайтед" завершил сезон на шестой позиции и будет выступать в Лиге Европы.

В сезоне-2018/19 команды дважды сыграли между собой вничью. Сначала "Челси" и "МЮ" разошлись миром в Лондоне - 2:2, а затем не выявили победителя в Манчестере - 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 1-го тура АПЛ "Ливерпуль" разгромил "Норвич".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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