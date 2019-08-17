"Барселона" без Месси начала чемпионат с поражения: видеообзор

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла "Атлетику" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

Из-за травмы поединок пропустил лидер каталонцев Лионель Месси. Матч начался с атак хозяев, которые создали несколько неплохих моментов, но "Барселону" выручил тер Штеген. В середине тайма грубо ошибся защитник "Атлетика", но Суарес ударом с близкого расстояния пробил в штангу. Вскоре после этого Суарес получил травму и вместо него на поле вышел Рафинья, который через несколько минут отметился ударом в перекладину.

Во втором тайме шла в основном равная борьба. Развязка наступила в самой концовке встречи. 38-летний форвард "Атлетика" Адурис потрясающим ударом через себя отправил мяч в ворота и принес победу своей команде.

Во 2-м туре "Барселона" на своем поле сыграет с "Бетисом". Матч состоится 25 августа.

"Атлетик" – "Барселона" - 1:0 (0:0)



Гол: Адурис (89)

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Нуньес, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 81), Дани Гарсия, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс (Адурис, 88).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн.

Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65).

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