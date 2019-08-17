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"Бавария" не могла победить на старте Бундеслиги: видеообзор

суббота, 17 августа 2019, 09:55
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В матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" не сумела обыграть "Герту". Поединок состоялся в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

Счет был открыт в середине первого тайма. Отличился Левандовски, который в падении замкнул прострел Гнабри с фланга. Впрочем, вскоре гости сумели отыграться. Лукебаккио мощно пробил издали, мяч попал в защитника "Баварии" Зюле и рикошетом влетел в ворота. А еще через две минуты "Герта" была уже впереди. Защитники хозяев допустили грубейшую ошибку, Груйич вышел один на один и разобрался с Нойером.

На 59-й минуте в ворота "Герты" с помощью системы видеоассистента был назначен пенальти, который реализовал Левандовски, оформив дубль. В дальнейшем "Бавария" пыталась вырвать победу, но счет не изменился.

Во 2-м туре "Бавария" на выезде сыграет с "Шальке". Матч состоится 24 августа.

"Бавария" – "Герта" - 2:2 (1:2)

Голы: Левандовски (24, 59, с пенальти) - Лукебакио (36), Груйич (38)

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Павар, Алаба, Мюллер (Саншеш, 85), Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Левандовски, Коман.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Лекки, Груйич, Дарида, Миттельштедт, Дуда (Шелбред, 78), Лукебакио (Зельке, 68), Ибишевич (Эссвайн, 63).

Предупреждения: Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

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