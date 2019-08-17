Где смотреть онлайн Львов - Шахтер: расписание трансляций

18 августа во Львове состоится матч 4-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и донецким "Шахтером". Встреча пройдет на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Шахтер".

Начало поединка в 19:30.

Прямая трансляция противостояния львовского и донецкого клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Андрей Скрипка. Резервный арбитр - Дмитрий Кутаков.

После трех туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав девять очков. "Львов" находится на 10-й позиции, имея в активе три очка.

В прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами Украины, а "Львов" финишировал на четвертой позиции. Клубы провели между собой четыре матча, в которых "Шахтер" одержал три победы и однажды была зафиксирована ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Динамо".