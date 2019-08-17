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Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи

суббота, 17 августа 2019, 13:13
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в национальную команду для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Литвой и товарищеском поединке против Нигерии.

Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент" Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе. Поединок Украина - Нигерия пройдет 10 сентября в Днепре.

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