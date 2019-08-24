"Динамо" опозорилось в первом матче под руководством нового тренера: видеообзор

В матче 5-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не сумело обыграть "Олимпик", который занимает последнее место в турнирной таблице. Это был первый матч киевлян под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко.

Первый тайм прошел в невысоком темпе. Гости защищались практически всей командой, а динамовцам не удавалось преодолеть плотную оборону. В начале второго тайма "Олимпик" неожиданно открыл счет. Миколенко обрезался на своей половине поля, Тейшейра нашел в штрафной Политыло, который с 12 метров пробил точно в дальний угол. Киевляне тут же побежали вперед отыгрываться и вскоре Цыганков классным дальним ударом послал мяч в сетку. Через пару минут гости остались в меньшинстве из-за удаления Гришко. Казалось, что "Динамо" дожмет соперника, но опасных моментов создать у ворот соперника так и не удалось. Более того, на 85-й минуте Вербич после фола на нем со стороны Салу, отмахнулся от соперника ногой и получил красную карточку.

Несмотря на ничью, "Динамо" поднялось на третье место в чемпионате Украины. "Олимпик" остался на дне таблицы, набрав первое очко в сезоне.

"Динамо" Киев – "Олимпик" Донецк - 1:1 (0:0)

Голы: Цыганков (63) - Политыло (52)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Шепелев (де Пена, 79), Родригеш, Мохаммед.

"Олимпик": Бетим, Зотько (Трубочкин, 51), Снурницын, Гришко, Цымбалюк, Завийский, Пасич, Салу, Политыло, Тейшейра, Диэйе.

Предупреждения: Бурда (73), Кадар (90+1), Кадири (90+3) - Салу (85), Завийский (85)

Удаления: Гришко (68), Вербич (85)

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