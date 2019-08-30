Свитолина - Ястремская: онлайн видео трансляция

30 августа состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), в котором сыграют украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Ястремская.

Ориентировочное начало противостояния в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция появится здесь за несколько минут до начала встречи.

Для второй ракетки Украины выход в третий круг соревнований на турнире в США стал историческим событием.

Интересно, что Свитолина и Ястремская сыграют между собой впервые в карьере.

Свитолина в последний раз терпела поражение от соотечественницы в 2012 году, когда на турнире ITF она уступила Ольге Савчук. Ястремская за карьеру провела семь матчей против украинских теннисисток, и три из них выиграла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская добыла историческую победу на US Open.