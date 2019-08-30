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В семье легенды испанского футбола произошла ужасная трагедия: фото

пятница, 30 августа 2019, 07:46
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Девятилетняя дочь бывшего наставника "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака.

Об этом легендарный в прошлом футболист написал на своей странице в социальной сети.

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание

Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья", - Луис Энрике.

Луис Энрике является олимпийским чемпионом и многократным чемпионом Испании. В 2018 году он возглавил сборную Испании. В июне 2019-го специалист покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у известного российского футболиста и наставника Василия Кулькова диагностировали раковую опухоль.

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