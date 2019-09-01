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"Динамо" с трудом выстояло в битве с "Зарей"

воскресенье, 01 сентября 2019, 21:27
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dynamo.kiev.ua

В матче 6-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и киевское "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2.

"Заря" – "Динамо" - 2:2 (1:2)

Голы: Громов (42), Абу-Ханна (82) - Родригеш (18), де Пена (36)

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Чеберко, Хомченовский, Кочергин, Громов (Кабаев, 75), Юрченко (Арвеладзе, 90), Михайличенко, Будковский.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Миколенко, Кадар, Цыганков, Гармаш (Сидорчук, 46), Буяльский, де Пена (Караваев, 73), Родригеш, Мохаммед.

Предупреждения: Гармаш (32), Михайличенко (45), Бурда (50), Юрченко (55), Абу-Ханна (67), Цыганков (90).

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