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Головкин - Деревянченко: прогноз букмекеров на чемпионский бой

понедельник, 02 сентября 2019, 17:25
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5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Guarden состоится чемпионский бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Деревянченко - Головкин.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является Головкин по прозвищу GGG. На победу казахстанца предлагается коэффициент 1,20. При этом победа украинского "техника" оценивается коэффициентом 4,33. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 23,00.

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

33-летний Деревянченко на профессиональном ринге дрался 13 раз, добился 12 побед (10 - нокаутом) и однажды потерпел поражение. В 2018 году украинец бился за титул чемпиона мира по версии IBF с американцем Дэниелом Джейкобсом, но проиграл раздельным решением судей.

37-летний Головин провел 41 бой, одержал 39 побед (35 - нокаутом), потерпел одно поражение и однажды завершил поединок вничью. Ранее он становился чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Деревянченко о бое с Головкиным.

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