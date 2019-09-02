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Свитолина - Конта: прогноз букмекеров и где смотреть четвертьфинал US Open

понедельник, 02 сентября 2019, 14:57
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Во вторник, 3 сентября, украинка Элина Свитолина встретится в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с британкой Йоханной Конта. Матч начнется ориентировочно в 18:00.

Прямую трансляцию встречи Свитолиной и Конта можно будет посмотреть на телеканале Eurosport.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является наша соотечественница. На победу Свитолиной предлагается коэффициент 1,50. При этом победа Конты оценивается коэффициентом 2,60.

Для будущих соперниц это будет пятая очная встреча. Все предыдущие четыре матча выиграла украинка.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5), Винус Уильямс (США) - 2:0 (6:4, 6:4), Даяну Ястремскую (Украина) - 2:0 (6:2, 6:0) и Мэдисон Киз (США) - 2:0 (7:5, 6:4). Конта оказалась сильнее Дарьи Касаткиной (Россия) - 2:1 (6:1, 4:6, 6:2), Маргариты Гаспарян (Россия) - 2:0 (6:1, 6:0), Чжан Шуай (Китай) - 2:0, (6:2, 6:3) и Каролины Плишковой (Чехия) - 2:1 (6:7, 6:3, 7:5).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина установила личный рекорд и вышла в четвертьфинал US Open.

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