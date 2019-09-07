Спортсмен победил машину в экстремальном соревновании: опубликовано видео

Польский скалолаз Марчин Дженьски оказался быстрее лифта в подъеме на 23-метровую высоту.
Об этом сообщает The Guardian.
Дженьски забрался за 12,12 секунды на специальную стену высотой в шесть этажей. Лифт прибыл на заданную отметку на несколько мгновений позже спортсмена.
23-летний поляк является одним из самых быстрых скалолазов в мире. В своей карьере Дженьски становился чемпионом мира и Европы, победителем Кубка мира 2016 года, академическим призером чемпионата мира и академическим чемпионом Европы.
Стоит отметить, что скоростное скалолазание войдет в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.
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