Спортсмен победил машину в экстремальном соревновании: опубликовано видео

Польский скалолаз Марчин Дженьски оказался быстрее лифта в подъеме на 23-метровую высоту.

Об этом сообщает The Guardian.

Дженьски забрался за 12,12 секунды на специальную стену высотой в шесть этажей. Лифт прибыл на заданную отметку на несколько мгновений позже спортсмена.

23-летний поляк является одним из самых быстрых скалолазов в мире. В своей карьере Дженьски становился чемпионом мира и Европы, победителем Кубка мира 2016 года, академическим призером чемпионата мира и академическим чемпионом Европы.

Стоит отметить, что скоростное скалолазание войдет в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

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