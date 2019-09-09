Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Хорватии

Украинская теннисистка Марина Чернышева выиграла престижный турнир серии ITF в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В финальном матче уроженка Харькова достаточно уверенно обыграла представительницу Венгрии Реку-Луцу Яни. Встреча продолжалась 1 час и 10 минут и завершилась победой нашей соотечественницы в двух партиях - 6:1, 6:4.

Этот результат позволил Чернышевой подняться сразу на 120 позиций в рейтинге лучших теннисисток планеты. С 400-го места она совершила рывок сразу на 280-ю строчку. Для 20-летней теннисистки этот результат является лучшим в карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина вошла в топ-3 лучших теннисисток мира, Ястремская установила личный рекорд.