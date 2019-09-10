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Англия одержала победу в матче-триллере в отборе на Евро-2020: видеообзор

вторник, 10 сентября 2019, 23:57
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Фото: twitter.com/England/

Сборная Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла команду Косово с хоккейным счетом 5:3.

Гости открыли счет уже на 34-й секунде. После грубой ошибки Кина один на один вышел Бериша и уверенно переиграл кипера англичан. Англия отыгралась довольно быстро, на 8-й минуте Стерлинг замкнул скидку Кина. Через некоторые время Кейн ворвался в штрафную и ударом с острого угла вывел хозяев вперед. На 38-й минуте защитник гостей Войвода в безобидной ситуации отправил мяч в сетку собственных ворот. В концовке 1-го тайма Санчо оформил дубль и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма вновь грубо ошиблась оборона англичан и Бериша сократил разрыв в счете. Через несколько минут в ворота англичан был назначен пенальти, который реализовал Мурики. Вскоре арбитр назначил 11-метровый в ворота Косово, но Кейн не смог переиграть голкипера соперника ударом с "точки". Больше голов зрители не увидели и англичане одержали очередную победу.

Англия продолжает уверенно лидировать в группе А, набрав максимальные 12 очков в четырех матчах. Следующий матч англичане проведут 11 октября на выезде с Чехией. Косово занимает третье место, имея в активе восемь очков. Косовары 14 октября на своем поле встретятся с Черногорией.

Англия – Косово - 5:3 (5:1)

Голы: Стерлинг (8), Кейн (19), Войвода (38, автогол), Санчо (44), Санчо (45) - Бериша (1, 49), Мурики (53, с пенальти)

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд, Магуайр, Кин, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Санчо (Рэшфорд, 85), Баркли (Маунт, 83), Стерлинг, Кейн.

Косово: Мурич, Ррахмани, Войвода, Хадерджонай, Воца (Рашкай, 59), Бериша (Хасани, 85), Муслия (Пакярада, 46), Целина, Халими, Алити, Мурики.

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