Новая трагедия в футболе: футболист скончался в расположении сборной

Голкипер сборной Кюрасао Ярзиньо Питер скончался перед важным матчем своей команды.

Об этом сообщает Curacao Chronicle.

Сборная Кюрасао готовилась сыграть выездной матч Лиги наций КОНКАКАФ с национальной командой командой Гаити. Накануне встречи 31-летнему вратарю гостей стало плохо. Он сообщил об этом медицинскому штабу своей сборной и отправился в номер, где остановилась команда, отдыхать. Там же он и скончался. Обстоятельства смерти футболиста выясняются полицией.

Матч между сборными Гаити и Кюрасао должен был состояться 11 сентября. Пока неизвестно, состоится ли игра из-за трагедии, которая случилась в стане гостевой команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные фанаты совершили трогательный поступок.