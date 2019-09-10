Феерия Германии и Бельгии: все результаты 9 сентября в отборе на Евро-2020

9 сентября состоялись матчи 6-го тура отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года. Вот все результаты дня.

Группа E

Азербайджан – Хорватия - 1:1

Голы: Хализада (72) - Модрич (11, с пен.).

Венгрия – Словакия - 1:2

Голы: Шобошлаи (50) - Мак (40), Боженик (56).

Удаление: Барас (90+5, Венгрия).

Положение команд: Хорватия - 10, Словакия - 9, Венгрия - 9, Уэльс - 6, Азербайджан - 1.

Группа G

Латвия – Северная Македония - 0:2

Голы: Пандев (14), Барди (17).

Польша – Австрия - 0:0

Словения – Израиль - 3:2

Голы: Вербич (43), Безяк (66), Вербич (90) - Натхо (50), Зехави (63).

Положение команд: Польша - 13, Словения - 11, Австрия - 10, Северная Македония - 8, Израиль - 8, Латвия - 0.

Группа I

Россия – Казахстан - 1:0

Гол: Фернандес (89).

Шотландия – Бельгия - 0:4

Голы: Лукаку (9), Вермален (24), Алдервейрелд (32), Де Брюйне (82).

Сан-Марино – Кипр - 0:4

Голы: Кусулос (2), Папулис (39), Кусулос (73), Артиматас (75).

Положение команд: Бельгия - 18, Россия - 15, Казахстан - 7, Кипр - 7, Шотландия - 6, Сан-Марино - 0.

Группа C

Эстония – Нидерланды - 0:4

Голы: Бабель (17), Бабель (47), Депай (76), Вейналдум (87).

Северная Ирландия – Германия - 0:2

Голы: Хальстенберг (48), Гнабри (90+3).

Положение команд: Германия - 12, Северная Ирландия - 12, Нидерланды - 9, Беларусь - 3, Эстония - 0.

Ранее "Апостроф" сообщал результаты отбора Евро-2020 от 8 сентября.