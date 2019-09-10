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Украина в феерическом матче сыграла вничью с топ-сборной Африки: видеообзор

вторник, 10 сентября 2019, 23:23
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Фото: УАФ

Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с командой Нигерии. Встреча состоялась в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Украинцы крайне неудачно начали матч. Уже на 4-й минуте Арибо открыл счет, замкнув прострел Ивоби. Через пару минут Осимхен бил с близкого расстояния, но сборную Украины спас Лунин. В середине тайма голкипер украинской сборной вновь выручил команду после удара в упор Арибо, а через минуту Осимхен головой пробил в перекладину после подачи с углового. Через несколько минут за фол против Калу в ворота нашей сборной был назначен пенальти, который реализовал Осимхен. Перед свистком на перерыв обязан был забивать Цыганков, но два его удара подряд парировал Узохо.

В начале второго тайма арбитр мог по очереди назначить пенальти в ворота обеих команд, но обошелся без наказания. Украинцам удалось уйти от поражения в конце матча. Сначала Зинченко ворвался в штрафную и ударом в ближний угол переиграл Узохо. Через минуту Марлос вывел Яремчука один на один, форвард пробил во вратаря, но мяч отскочил в руку украинца и от нее влетел в ворота. Арбитр посоветовался с ассистентом и все-таки засчитал гол. В компенсированное время победу Украине мог принести Коноплянка, но его удар со стандарта парировал Узохо.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ - 2:2 (0:2)

Голы: Зинченко (78), Яремчук (80) - Арибо (4), Осимхен (34, с пенальти)

Украина: Лунин, Матвиенко, Соболь, Бурда, Зинченко, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия: Узохо, Коллинз, Айна, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Аджайи, Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Этебо, Ивоби (Эсити, 70), Арибо, Калу (Саймон, 73), Осимхен.

Предупреждение: Осимхен (84).

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