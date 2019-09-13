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Где смотреть онлайн Барселона - Валенсия: расписание трансляций

пятница, 13 сентября 2019, 20:00
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В субботу, 14 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией". Игра пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между испанскими клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

Обе команды неудачно стартовали в нынешнем сезоне. "Барселона", набрав четыре очка, занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе "Валенсии" также четыре очка и клуб находится на 10-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" опозорилась в матче 3-го тура чемпионата Испании.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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