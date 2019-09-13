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Где смотреть онлайн Шахтер - Заря: расписание трансляций

пятница, 13 сентября 2019, 15:45
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В субботу, 14 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между донецким и луганским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

За время независимости Украины между собой команды провели в общей сложности 42 матча. 36 из этих встреч завершились победами "Шахтера", однажды была зафиксирована ничья и пять раз победила "Заря". Разница мячей 106-27 в пользу "горняков".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место с 18 очками в активе. "Заря" находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" разгромил "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины.

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