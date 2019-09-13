Гол Ярмоленко получил признание в Англии: опубликовано видео

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэм Юнайтед" в августе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"История. Гол. Празднование. Есть только один обладатель звания лучшего гола в августе", - приводится комментарий пресс-службы лондонского клуба в Twitter.

Лучшим был признан гол Ярмоленко, забитый 31 августа в матче 4-го тура английской Премьер-лиги против "Норвич Сити" (2:0).

Стоит отметить, что украинец отличился впервые с 16 сентября 2018 года.

Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. Хавбек удачно дебютировал в Англии, забил 2 гола в 10 матчах, но затем получил тяжелую травму и пропустил более полугода.