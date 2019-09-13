RU  UA  EN

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 сентября

11:40
Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье
11:35
Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция
11:30
Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
11:25
Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды
11:16
Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео
11:15
Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров
10:55
Нардеп Дмитрук высказался в пользу выборности губернаторов и бюджетной децентрализации
10:55
Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше
10:53
Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера
10:46
В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гол Ярмоленко получил признание в Англии: опубликовано видео

пятница, 13 сентября 2019, 10:08
переглянути новину українською

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэм Юнайтед" в августе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"История. Гол. Празднование. Есть только один обладатель звания лучшего гола в августе", - приводится комментарий пресс-службы лондонского клуба в Twitter.

Лучшим был признан гол Ярмоленко, забитый 31 августа в матче 4-го тура английской Премьер-лиги против "Норвич Сити" (2:0).

Стоит отметить, что украинец отличился впервые с 16 сентября 2018 года.

Напомним, что Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. Хавбек удачно дебютировал в Англии, забил 2 гола в 10 матчах, но затем получил тяжелую травму и пропустил более полугода.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Нигерия - 2:2 Хроника матча, видео голов

Литва - Украина - 0:3 Хроника матча, видео голов

Германия - Нидерланды - 2:4 Хроника матча квалификации Евро-2020

Свитолина - Уильямс 0-2 Результат матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: