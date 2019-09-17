Итальянский гранд опозорился на старте Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Интер" неожиданно потерял очки с чешской "Славией".

В середине второго тайма чехов вывел вперед нигерийский нападающий Питер Олайинка, но в компенсированное время итальянцев спас Николо Барелла.

Во 2-м туре "Интер" в гостях сыграет с "Барселоной". "Славия" дома встретится с дортмундской "Боруссией". Матчи состоятся 2 октября.

"Интер" Италия – "Славия" Чехия - 1:1 (0:0)

Голы: Барелла (90+2) - Олайинка (63)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку.

"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85).

Предупреждения: Говорка (40), Асамоа (54), Мартинес (66), Политано (83).