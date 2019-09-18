Обидчик "Динамо" не сумел начать Лигу чемпионов с победы

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" со счетом 0:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель".

"Брюгге" имел небольшое преимущество по количеству ударов, но в целом ничейный результат оказался закономерным.

Во 2-м туре "Брюгге" на выезде встретится с "Реалом". "Галатарасаю" предстоит домашний матч с ПСЖ. Оба матча состоятся 1 октября.

Напомним, что в квалификационном раунде Лиги чемпионов "Брюгге" в двухраундовом противостоянии победил киевское "Динамо".

"Брюгге" Бельгия – "Галатасарай" Турция - 0:0

"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата, Митрович, Рикка, Ванакен, Ритс (Альварес, 86), Бонавентуре (Дианье, 73), Вормер, Диатта, Окереке (Опенда, 60).

"Галатасарай": Муслера, Мариано (Озбайраклы, 90), Маркао Тейшейра, Нагатомо, Луйиндама, Нзонзи, Сери (Донк, 90), Фегули, Лемина (Мор, 60), Бабел, Фалькао.

Предупреждения: Лемина (56), Опенда (73), Нзонзи (73), Вормер (80), Донк (90).