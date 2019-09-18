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"Тоттенхэм" упустил победу на старте Лиги чемпионов

среда, 18 сентября 2019, 21:50
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в группе В английский "Тоттенхэм Хотспур" сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" со счетом 2:2. Встреча состоялась в Греции на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее.

В середине первого тайма счет открыл форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, который реализовал 11-метровый. Через несколько минут преимущество лондонского клуба увеличил Лукас Моура, которому ассистировал Бэн Дэвис. В концовке тайма разрыв в счете сократил Даниэл Поденсе с паса Матье Вальбуэна. Во 2-м тайме счет сравнял уже сам Вальбуэна, реализовав пенальти. Больше голов зрители не увидели.

Во 2-м туре "Тоттенхэм" на своем поле сыграет с "Баварией". "Олимпиакосу" предстоит гостевая игра с "Црвеной Звездой". Оба матча состоятся 1 октября.

"Олимпиакос" Греция – "Тоттенхэм" Англия - 2:2 (1:2)

Голы: Поденсе (44), Вальбуэна (54, с пенальти) - Кейн (26, с пенальти), Лукас Моура (30)

"Олимпиакос": Жозе Са, Эльабделлауи, Мерья, Цимикас, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Бухалакис, Поденсе, Гильерме, Герреро (Эль-Араби, 89).

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Уинкс, Кейн.

Предупреждения: Гильерме (14), Уинкс (88).

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